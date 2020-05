"You Are the Champions", czyli muzycy zespołu Queen charytatywnie i w hołdzie dla lekarzy walczących z koronawirusem

„Jesteście mistrzami” – to główne przesłanie, jakie płynie z najnowszej wersji znanej powszechnie piosenki „We Are the Champions” zespołu Queen. Niedawno jego muzycy, chcąc podziękować lekarzom walczącym na całym świecie z epidemią koronawirusa, zmienili jej tytuł na „You Are the Champions” i wykonali ją w wersji online w bardzo szczytnym celu. Zysk z okolicznościowego singla gitarzysty Briana Maya, perkusisty Rogera Taylora i wokalisty Adama Lamberta zostanie w całości przeznaczony na fundację COVID-19 Solidarity Response Fund, działającą przy Światowej Organizacji Zdrowia.

„Żołnierze” walczący o uratowanie ludzkości

Piosenka została zarejestrowana zdalnie w domowych studiach artystów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wykonanie klasycznego utworu zostało nagrane jedynie przy użyciu ich prywatnych smartfonów. – Tak jak nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, którzy walczyli w obu wojnach światowych, tak teraz ci odważni żołnierze są naszymi mistrzami. Mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, sprzątaczki, portierów, kierowców, pracowników gastronomii i wszystkich tych, którzy po cichu codziennie ryzykują własne życie, by ocalić nasz gatunek – napisał współzałożyciel grupy Brian May. Nie jest to pierwszy projekt zrealizowany w czasie światowej kwarantanny – wcześniej muzycy Queen kilkukrotnie grali mini-koncerty online, improwizowali podczas transmisji na żywo oraz rozmawiali ze swoimi fanami.