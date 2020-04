Z prywatnej pasieki skradziono ule! Wygląda na to, że za kradzież odpowiada inny pszczelarz

- Kradzieży dokonano w nocy, gdy wszystkie pszczoły wróciły już do swych uli. Z tego, co zastaliśmy na miejscu, mogę wnioskować, że kradzieży dokonał pszczelarz, zatem na pewno ule wykorzystał na własne potrzeby. Pozatykał otwory wylotowe szmatą, po wizycie złodzieja odnaleźliśmy kawał szmaty na drodze - opowiada Teresa.

W zeszłym roku doszło do podobnej sytuacji na terenie powiatu poznańskiego. Drogę do złodzieja wskazały wówczas same... pszczoły.

Teresa

Czy owady przeżyją transport? - Pewnie tak. Transportowane nocą w niższych temperaturach często czasem nie wiedzą, że są przewożone. Chyba, że robi się to na szybko i nieumiejętnie. Wtedy pszczoły w ulach się denerwują. Zdenerwowane podnoszą w ulu temperaturę i mogą się zaparzyć - mówią właściciele pasieki.

Pszczelarz źle zabezpieczył swoje ule, więc kradnie inne

Okazuje się, że złodzieje nie kradną uli dla słodkiego miodu, a najprawdopodobniej dla zysku.

- Pszczelarze czasem nie do końca dają sobie radę z opanowaniem warrozy, czy przygotowania uli do zimy. Na wiosnę ich rodziny są słabe lub osypują się (umierają). Chcąc przywrócić stan swojej pasieki pragną w szybki sposób to skompensować, zabierając cudze ule. Nie robią tak wszyscy, ale zdarzają się takie przypadki. To jest przykre. Tym bardziej w tym trudnym czasie - tłumaczy Teresa Porankiewicz-Bartkowiak.

