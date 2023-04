Za rozliczenie PIT-u można dostać atrakcyjną nagrodę. Do zdobycia telefony, samochody, a nawet mieszkanie

– Pojawiają się także inne przywileje podatkowe, takie jak ulga na powrót (dochód z pracy za granicą, można odliczyć max. 1 360,00 zł) czy ta przeznaczona dla pracujących seniorów oraz osób młodych do ukończenia 26 r.ż. (uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł). Można odliczyć też składki na związki zawodowe (ulga do 500 zł). Skarbówka nagradza również osoby działające dobroczynnie. W tym roku mogą one odliczyć darowizny przeznaczone na kościół, organizacje pożytku publicznego oraz edukacji zawodowej – wylicza Grupa Progres.