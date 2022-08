Zabytkowy dworek w Wielkopolsce na sprzedaż. Wyremontuj i żyj jak bohater XIX-wiecznej powieści! [ZDJĘCIA] RED

Piękne krajobrazy, zabytkowy dwór i działka o wielkości 5,03 hektara do kupienia w Wielkopolsce. Choć budynek wymaga gruntownego remontu, razem z nim możemy zyskać okazałą posiadłość rodem z XIX wieku! W parku rosną 150-letnie lipy, kasztanowce, dęby i jesiony, a dwór zlokalizowany jest na lekkim wzniesieniu. Pusta przestrzeń pozostawia wiele miejsca dla naszej wyobraźni, a nowy właściciel ma możliwość zagospodarowania i przeznaczenia obiektu według własnego uznania. Cena za całą nieruchomość to zaledwie albo aż 2,1 mln złotych. Przejdź dalej ---> otodom.pl Zobacz galerię (16 zdjęć)

