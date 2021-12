Zachowane do dziś relikwie dzieciństwa Chrystusa

Santa Casa

W tamtych czasach rodzinny dom Jezusa składał się z trzech surowych ścian murowanych i czwartej skalnej z wykutym wejściem do groty. W ścianach było troje otwieranych drzwi oraz jedne zamurowane. Kiedy w IV wieku n.e. do Nazaretu przybyła cesarzowa Helena, kazała wznieść wokół domku (będącego wciąż maleńką świątynką) duży kościół i w ten sposób zabezpieczyła mieszkanko Świętej Rodziny na kolejnych osiem stuleci. Niestety w 1269 roku, muzułmanie zburzyli ufundowaną przez Helenę świątynię, ale domek zwany już wtedy Santa Casa cudem przetrwał nienaruszony. Stacjonujący jednak w Ziemi Świętej Krzyżowcy nie zamierzali narażać go na dalsze niebezpieczeństwa zwłaszcza, że przeczuwali, iż ich pobyt w Palestynie dobiega końca. W 1291 roku, tuż przed ostatecznym upadkiem Królestwa Jerozolimskiego, zdołali rozebrać domurowaną do groty część domku, a jego cegły przetransportować drogą morską na tereny dzisiejszej Chorwacji. Półwysep Bałkański miał być jednak zaledwie przystankiem w drodze do punktu docelowego, w którym Święte Cegły miały spocząć. Władze Kościoła długo debatowały nad ich ostatecznym usytuowaniem, aż ostatecznie wybór padł na nadadriatyckie wzgórze we włoskim miasteczku Loreto.

O tym jak anioły nie przeniosły Świętych Cegieł do Loreto

W transporcie Świętego Domku z Chorwacji do Loreto pomógł wówczas Krzyżowcom wspomniany już Nicefor d’Angeli. Po ówczesnej Europie szybko roznosiła się wieść o wspaniałym wyczynie rodziny d’Angelich, których nazwisko oznaczało dokładnie tyle co anioł. A ponieważ Nicefor nie przewoził Cegieł sam, a w towarzystwie swoich krewnych o tym samym nazwisku - rozpowiadano, że Święty Domek trafił do Loreto za sprawą rodziny Aniołów. Jakiś czas później w przekazywanych z ust do ust opowieściach, zagubiono słowo „rodzina” i tak narodził się mit jakoby Santa Casa miała być przeniesiona do Włoch przez najprawdziwszych Bożych posłańców ze skrzydłami. Nieprostowana przez nikogo legenda dotrwała aż do XX wieku i już w dobie oświecenia stała się podstawą do kwestionowania autentyczności Świętych Cegieł. Wierni jednak w zdecydowanej większości wierzyli w prawdziwość owego szczególnego zabytku. Na szczęście pod koniec minionego wieku odnaleziono – całkiem przypadkowo rzecz jasna – wspomniany wcześniej dokument sporządzony przez Nicefora d’Angeli, a on przekonał o autentyczności skarbu loretańskiej bazyliki sceptycznie nastawionych naukowców. Święty Domek przypłynął do Loreto dokładnie 10 grudnia 1294 r. Początkowo otoczono go jedynie solidnym murem. Zdawano sobie jednak sprawę iż tak niezwykła budowla potrzebuje bardziej szlachetnej oprawy. Dlatego też w XV wieku przystąpiono do budowy stojącej po dziś dzień bazyliki, która nazywana jest przez wielu: szkatułką z diamentem. Mury świątyni bowiem są porównywane do szkatułki, która kryje w sobie bezcenny klejnot: dom, w którym mieszkał sam Syn Boży.