Zalegamy fiskusowi ponad 121 mld zł. Województwo Wielkopolskie trzecie w rankingu

Gigantyczne długi Polaków

Zjawisko wysokiego udziału VAT-u prof. Witold Modzelewski – na którego powołuje się serwis – tłumaczy dwiema przyczynami. W jego ocenie obowiązująca w naszym kraju wersja tego podatku jest patologiczna z istoty, a zaległości sięgają już ok. 40% bieżących dochodów, co jest stanem alarmowym. Po drugie, w czasie pandemii rola władzy publicznej w kontrolowaniu i egzekwowaniu należności fiskalnych, w tym podatku VAT, uległa – w jego ocenie – radykalnemu osłabieniu.

Jak podaje serwis agencyjny MondayNews, na ostatni dzień czerwca br. należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków wyniosły 121,382 mld zł.

Czytaj także: Koniec podatku PCC przy zakupie pierwszego mieszkania. Ile można zaoszczędzić w Poznaniu?

Tymczasem zaległości względem fiskusa były o 0,9% niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wtedy wyniosły one 122,427 mld zł. Co ciekawe, we wspomnianym 2022 roku, po trzech pierwszych kwartałach, województwo wielkopolskie z kwotą 11,484 mld zł zajmowało trzecie miejsce w niechlubnym rankingu.