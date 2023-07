Zamek w Gołuchowie ze Złotą Pinezką od Google. Ogromne wyróżnienie dla muzeum! Jest wśród najlepszych atrakcji turystycznych w Polsce

- Tegoroczne Złote Pinezki trafiają do wyjątkowych miejsc, które opowiadają polską historię, prezentują bogactwo stylów architektonicznych i przypominają o wielu ważnych postaciach. Zamki i pałace, bo o nich mowa, są często odwiedzane i wysoko oceniane przez użytkowników i użytkowniczki Map Google - to ich pozostawione opinie wpływają na to, które miejsca nagradzamy. Serdecznie gratulujemy wszystkim pracownikom i pracowniczkom, opiekującym się Zamkiem w Gołuchowie. Cieszymy się, że ich codzienna praca została doceniona, a o Zamku, skarbcu wielu cennych dzieł sztuki, dowie się jeszcze więcej osób. Mamy nadzieję, że lista laureatów Złotych Pinezek 2023 stanie się dla wielu turystów szlakiem podróży, nie tylko w lecie - podkreśla Elżbieta Różalska z Google Polska