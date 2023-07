P.A. Cars Fest wjechał do Pleszewa na pełnej prędkości!. Pleszew do niedzieli zamienił się w amerykańskie miasteczko

- Koło godziny 17.30 na scenie i wokół niej pojawi się znana z zeszłorocznego musicalu „Grease” grupa teatralna Co Jest Grane? Z pewnością i tym razem zachwycą nas nowym programem, do którego udziału zaproszą uczestników zlotu i ich maszyny. Punktualnie o 18.00 na placu OHP zagrają już tradycyjnie bryki z ameryki. Jak na festiwal przystało koncert i nagranie samochodów z silnikami V8! Tym razem do utworu na motywach „Breaking the Law” Judas Priest przy akompaniamencie gwiazdy zlotu – zespołu Scream Maker. Wieczorem o godz. 20.00 wszyscy razem – zlotowicze i zwiedzający przenosimy się tuż obok na „Pacarsfest w amfiteatrze” – występy i koncerty w Amfiteatrze Miejskim. Zaczniemy od występów Teatru „Co Jest Grane?”. Zaraz po występach teatru swój show zaprezentuje klub sportowy Evey Studio, a w nim pokazy wysokiej klasy gimnastyki w wykonaniu dzieci i dorosłych, pole dance i inne. Potem na scenie pojawi się specjalnie powołany na ten zlot zespół Am Crush, który rozkręci ten wieczór największymi hitami rockowymi zza oceanu. W trakcie jego występu pojawi się na scenie grupa rockowa Etanis, która do swojego show zaprosi kilku uczestników zlotu i ich fury. Potem na scenie zagości mocny amerykański blues w wykonaniu Blues Monkey– zespołu znanego zlotowiczom z utworu „Niech nam żyje Pacars Fest!”. Na zakończenie wspaniałego koncertowego wieczoru dołożymy do pieca i na scenie pojawi się gwiazda zlotu – Scream Maker – polski zespół heavymetalowy, który dzielił scenę z takimi sławami jak: Judas Priest, Motorhead, Saxon, czy Megadeth i Korn - podkreślają organizatorzy.