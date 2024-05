Zamiast na wakacje pojedzie na igrzyska! Dodatkowa kwalifikacja w żeglarstwie

Michał Krasodomski

Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk) bardzo dobrze spisał się w kwietniowych Last Chance Regatta w Hyeres. Te regaty były ostatnią szansą na uzyskanie olimpijskiej kwalifikacji. Michałowi niewiele zabrakło do szczęścia. W regatach zajął świetne czwarte miejsce, ale do zdobycia były tylko trzy przepustki.

Gdy okazało się, że Szwedzi nie wyślą na igrzyska swojego reprezentanta w klasie IlCA 7 rozpoczęła się procedura powołania zawodnika rezerwowego. Światowa Federacja Żeglarska World Sailing po konsultacjach z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oficjalnie potwierdziła, że miejsce to należy się Polsce, a Polski Związek Żeglarski potwierdził, że z przysługującego mu prawa skorzysta.

Wczoraj zespół ds. przygotowań olimpijskich PZŻ rekomendował Michała Krasodomskiego do startu w igrzyskach. Dziś, decyzją Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego, rekomendacja zmieniła się w oficjalną imienną nominację i polski żeglarz zamiast na wakacje pojedzie na igrzyska! Zarząd zatwierdził też wcześniejsze rekomendacje dotyczące Agaty Barwińskiej (klasa ILCA 6), Julii Damasiewicz (FormulaKite kobiet), Maksymiliana Żakowskiego (FormulaKite mężczyzn). Nominacje te muszą zostać jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez Polski Komitet Olimpijski.