Zamieszkaj w zabytkowym dworku! Jest na sprzedaż w Wielkopolsce. Ile kosztuje i jak wygląda? Zobacz zdjęcia!

Zabytkowy dworek w Wielkopolsce na sprzedaż. Szachulcowy budynek z XVIII wieku

Wyjątkowa nieruchomość położona jest w Studzieńcu (gmina Rogoźno), ok 38 km od Poznania. Barokowy dwór z trzech stron otacza ponad 3-hektarowy park z 29 gatunkami drzew, przy którym znajdują się też domek ogrodnika z 1842 roku i dawna owocarnia.

Parterowy dwór o powierzchni 538 m², z przystosowanym do zamieszkania poddaszem, wybudowany został mniej więcej w połowie XVIII wieku. Pod koniec XX wieku przeszedł gruntowny remont. Podobnie jak otaczający go park, wpisany jest do rejestru zabytków.

