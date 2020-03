Zamknięte szkoły nie oznaczają, że uczniowie mają wolne. Szkoły organizują naukę online

Zajęcia zostały zawieszone na dwa tygodnie. W Poznaniu wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte już od środy, 11 marca. Nauczyciele podkreślają, że nauka powinna odbywać się w domu, a uczniowie powinni ten czas jak najlepiej wykorzystać na zgłębianie wiedzy i swoich zainteresowań. Dotyczy to szczególnie przyszłych absolwentów podstawówek oraz maturzystów.

- To wyjątkowa sytuacja, ale nie jest to czas wolny dla uczniów. Materiały zostały już wysłane do naszych uczniów online. Organizacja pracy jest uzależniona od nauczycieli, mają oni w tej kwestii dowolność. To oni ustalają formę nauki, godziny pracy i kontakt z uczniami. My to oczywiście nadzorujemy - tłumaczy Małgorzata Dembska, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

Czytaj także: Koronawirus: Szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki w całej Polsce będą zamknięte. Czy nauczyciele otrzymają wypłaty?