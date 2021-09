Zaprzepaszczone dowody w sprawie śmierci Anny Karbowniczak. Czy policja zaniedbała zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku?

Bulwersujące w sprawie śmierci Ani Karbowniczak są niewyjaśnione okoliczności i zaprzepaszczone dowody. Biegły sądowy Adam Pachołek, powołany przez prokuraturę, w swojej opinii już od początku zaznaczał, że nie jest w stanie ustalić wielu zmiennych. Pewnych wyliczeń nie poczynił, mimo że miał taką możliwość. Do części informacji nie miał jednak dostępu. W tej sprawie sporo dowodów mogli zmarnować funkcjonariusze policji.

Kierowca był pod wpływem amfetaminy?

Maciej N., kierowca opla, który 3 września 2020 r. w Brzekińcu śmiertelnie potrącił Annę Karbowniczak, w chwili zatrzymania przez policję znajdował się pod wpływem amfetaminy. Czy tak mogło być dzień wcześniej, gdy prowadząc samochód uderzył w dziennikarkę? Do badań policja pobrała jedynie próbkę krwi, w której tego rodzaju środki odurzające są wykrywalne o wiele krócej - w przypadku moczu jest to możliwe nawet przez kilka dni. Dlaczego nie dołożono starań, by ustalić, w jakim stanie Maciej N. wsiadł „za kółko”?