Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu prosi mieszkańców, by nie wrzucali ryb do oczek wodnych w Parku Cytadela. Ryby w nich nie przeżyją

Staw w Rosarium ma już zresztą swoich lokatorów: to ropuchy zielone, gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Choćby dlatego niewskazane jest wpuszczanie tam innych zwierząt, które mogą zaszkodzić ropuchom. W sztucznym niewielkim stawie ryby nie mogłyby pojawić się same, ktoś musiał je tam celowo wpuścić. Podobnie jak w stawku w Ogrodzie Wodnym, gdzie ropuch jeszcze nie ma, ale mogą się i tam przenieść.

W zbiornikach wodnych na Cytadeli nie ma warunków, by ryby mogły znaleźć sobie pożywienie i warunki do życia. Widać to po egzemplarzach wyłowionych przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej: ryby są niewielkie, wychudzone i po prostu męczą się w warunkach, jakim przyszło im żyć.

Zobacz też: