Zasoby węgla nie są niewyczerpalne. Czym zastąpić ten surowiec, kiedy go zabraknie? Warto myśleć o tym już teraz

Rosnące ceny, nie tylko węgla, ale również innych surowców, coraz bardziej mobilizują nas do myślenia na temat alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Polityka regulowana przez Unię Europejską, która promuje odnawialne źródła energii to konieczność. Dlatego już dzisiaj należy pomyśleć o tym, czym w przyszłości ogrzewane będą domy, mieszkania czy zakłady pracy.

– Transformacja energetyczna to działania zmierzające ku temu, aby prowadzić do zrównoważonych gospodarek, które korzystają z odnawialnych źródeł energii. To także podnoszenie efektywności energetycznej w myśl zrównoważonego rozwoju – mówi Tomasz Walczak z Euros Energy.