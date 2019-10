Zbliżają się targi PGA 2019. W programie premiery gier, koncert, spotkania z youtuberami i konkurs cosplayerów

Każdego roku Poznań Game Arena przyciąga do stolicy Wielkopolski fanów gamingu. Nic dziwnego, także w tym roku program PGA wypełniony jest po brzegi wydarzeniami, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą pokazy gier i sprzętu, turnieje, spotkania z youtuberam, a nawet koncert muzyki z gier czy niesamowity Cosplay Show. Od 18 do 20 października hale MTP będą okazją do zapoznania się z nowościami gier i ich przetestowania. Zobacz jak wyglądało PGA rok temu.

Lukasz Gdak