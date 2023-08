Znamy "jedynki" na listach PiS do Sejmu w Wielkopolsce. W Poznaniu listę otworzy Szymon Szynkowski vel Sęk

Szymon Szynkowski vel Sęk "jedynką" w Poznaniu

Obecny poseł i minister do spraw Unii Europejskiej będzie pierwszym kandydatem na liście PiS do Sejmu w Poznaniu. Posłem jest od 2015 roku, kiedy to został wybrany do Sejmu ze stolicy Wielkopolski. Wcześniej był on radnym Rady Miasta Poznania. W latach 2018-2022 był wiceministrem spraw zagranicznych.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku startował z 3. miejsca na liście wyborczej PiS, uzyskując 24 233 głosy. Na pierwszym miejscu poznańskiej listy wyborczej zastąpił on Jadwigę Emilewicz.

