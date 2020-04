Zrób swój własny zielnik! Podpowiadamy, jak go przygotować na działce, balkonie lub kuchni

Bez względu na to, czy posiadasz ogród czy balkon, zielnik możesz wykonać w bardzo prosty sposób. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami, a z łatwością zrobisz go nawet w kuchni. Dowiedz się, jak uprawiać zioła i które z nich można posadzić wspólnie.

Jak zrobić zielnik na działce? Jeśli dysponujesz działką jesteś wielkim szczęściarzem. Możliwości dla Ciebie są nieograniczone. Możesz przygotować zielnik dużych rozmiarów lub pokusić się na przygotowanie kilku zielników. Zielnik nie tylko posłuży nam jako źródło własnych ziół czy kwiatów, ale również będzie świetnym elementem dekoracyjnym na naszym ogrodzie. Różne formy zielników sprawią, że nasz ogród nie będzie nudny, a do tego funkcjonalny. Zielnik – podstawowe informacje Zielnik, jak sama nazwa wskazuje, służy do uprawy ziół. Oczywiście możemy pójść krok dalej i uprawiać w nim również kwiaty. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie odpowiednich warunków dla uprawy naszych roślin. Zaczynając od odpowiedniego przygotowania naszego zielnika, przez jego uprawę i pielęgnację. Przede wszystkim zielnik należy ustawić w słonecznym miejscu. Jeśli chcemy skupić się na uprawie ziół, które często stosujemy w kuchni, warto ustawić sobie zielnik w pobliżu wejścia do domu lub tarasu, żeby nie musieć daleko biegać po potrzebne zioła.

Złożenie zielnika z desek będzie najbardziej wymagającą i czasochłonną opcją, ale również stworzy Ci największe możliwości. Robiąc zielnik w ogrodzie, możesz również przygotować sobie odpowiedni dla potrzeb kawałek ziemi i ogrodzić go deskami.

Do przygotowania zielnika z desek potrzebne będą:

Deski

Płyta OSB

Kątowniki

Miarka

Ołówek

Pilarka

Wkręty

Wkrętarka

Agrowłóknina

Taker

Ziemia

Wybrane rośliny

Zielnik krok po kroku

Wybierz płytę o wymiarach, które będą Twoim zdaniem odpowiednie. Za pomocą pilarki dotnij deski na odpowiednie długości. Przycięte deski przymocuj do płyty OSB. By uniknąć pękania deski przy wkręcaniu, nawierć ją, a dopiero później przymocuj wkręty. Pamiętaj jednak, aby wiertło było mniejsze od wkrętu, który później zastosujesz. W płycie OSB nawierć otwory, dzięki którym będzie mogła odpływać woda. Odpowiednio przyciętą agrowłókninę przymocuj do zielnika za pomocą takera. Nasyp ziemię do zielnika i zasadź wybrane zioła.

Jak zrobić zielnik na balkonie? Tak naprawdę zielnik na balkonie przygotujemy analogicznie, jak zielnik na działce. Różnica jednak jest taka, że balkon zwykle nie jest bardzo duży, więc nie mamy takich możliwości, jak w ogrodzie. Nie musimy jednak rezygnować z upragnionego zielnika. Na balon, do przygotowania zielnika, świetnie sprawdzają się skrzynki lub deski, ewentualnie pojedyncze doniczki.

Zwróć uwagę, z jakiej strony jest Twój balkon. Czy będzie do zielnika docierała odpowiednia ilość światła w ciągu dnia? Jeśli nie, najlepiej, jeśli zdecydujesz się na uprawę ziół, które nie są aż tak wymagające i wystarczy im ocienione miejsce.

Jak sadzić zioła w skrzynkach?

Sadzenie ziół w skrzynkach nie różni się niczym od sadzenia ziół w donicach czy w gruncie. Należy pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ziemi, wybraniu wystarczająco naświetlonego miejsca oraz odpowiedniej pielęgnacji naszych roślin. Skrzynki są bardzo wygodne w przestawianiu, w razie potrzeby z łatwością przeniesiesz rośliny uprawiane w skrzynkach do domu.

Zielnik w kuchni Nawet jeśli nie posiadasz ogrodu ani balkonu możesz mieć zielnik w kuchni. Jeżeli Twoja kuchnia jest od słonecznej strony, jesteś na wygranej pozycji. Najprostszym rozwiązaniem jest uprawa ziół w doniczkach na parapecie.

Nie jest to jednak jedyna opcja. Możesz przygotować sobie zielnik, który zawiśnie na Twojej ścianie w kuchni. Stworzy to dla Ciebie możliwości uprawiania większej ilości ziół, jak również będzie pięknym elementem dekoracyjnym w Twojej kuchni.

Możesz przygotować zielnik z desek lub palet, który zawiśnie na Twojej ścianie w kuchni lub wybrać gotowe ogrody wertykalne, które wystarczy przymocować do ściany i posadzić upragnione rośliny. Jak uprawiać zioła? By cieszyć się pięknym zielnikiem, musimy znać podstawy uprawy ziół. Przedstawiamy, jakie warunki należy spełnić w uprawie najczęściej wybieranych ziół.

Zdecydowana większość ziół potrzebuje miejsca mocno nasłonecznionego, ciepłego oraz osłoniętego od wiatru. Przykładami takich ziół są: majeranek, bazylia, lawenda, cząber oraz rozmaryn. Mniej wymagające są: mięta, lubczyk oraz kminek. Jeśli chcesz zagospodarować miejsce, które jest lekko ocienione, spokojnie możesz wybrać te zioła.

Sadząc zioła, pamiętaj o odpowiednich odstępach. Ułatwi Ci to dostęp do sadzonek. Warto również mieć na uwadze, jaka będzie wielkość posadzonej rośliny. Większe sadzimy w części centralnej zielnika, ponieważ również ułatwi nam to dostęp przy ich pielęgnacji.

Jeżeli chcesz wysiać zioła, pamiętam o tym, że niektóre możesz wysiać prosto do gruntu, a niektóre przygotowuje się w rozsadach. Zaczynając swoją przygodę z ziołami, możesz zaopatrzyć się w gotowe sadzonki. Wybrane zioła - uprawa Mięta Mięta jest bardzo popularna w naszych kuchniach. Świetnie sprawdza się w różnych daniach oraz napojach. W ciepłe, letnie dni można przygotować z niej orzeźwiający napój z dodatkiem cytryny oraz lodu. Natomiast zimą możemy raczyć się herbatką przygotowaną z suszonej lub świeżej mięty. Ma piękny, świeży zapach.

Pielęgnując mięte, należy pamiętać, żeby gleba była zawsze wilgotna. Mięta lubi stanowiska lekko zacienione. Pamiętaj, że mięta lubi się rozrastać, warto jej zostawić na to, trochę miejsca. Można sadzić do gruntu lub uprawiać w doniczce. Nie jest rośliną wymagającą, uprawa jej jest bardzo prosta. Gdy przyjdą chłodne dni, warto ją przenieść do pomieszczenia, żeby móc cieszyć się jej uprawą cały rok.

Bazylia Bazylia świetnie komponuje się prawie z każdym daniem. Jest bardzo aromatyczna. Stosowana zarówno do mięs, ryb, jak i do sosów oraz sałatek.

Bazylię należy uprawiać w miejscu mocno nasłonecznionym oraz osłoniętym od wiatru. Lubi glebę przepuszczalną oraz stale wilgotną. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki klimatyczne, będziemy pamiętać o częstym podlewaniu to jej - wystarczy. Podobnie jak miętę, możemy sadzić do gruntu lub uprawiać w doniczce.

Majeranek

Majeranek jest znany ze swojego szerokiego zastosowania w kuchni oraz właściwości leczniczych. Uprawiany w ogrodzie przyciągnie miododajne pszczoły, za to odstraszy ślimaki oraz mrówki. Majeranek wymaga stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru tak jak bazylia. Jeśli jest uprawiany w ogrodzie, należy pamiętać o usuwaniu chwastów, ponieważ majeranek bardzo nie lubi ich sąsiedztwa. Spokojnie można go uprawiać również w doniczce. Jakie zioła można sadzić razem? Zioła różnią się od siebie wymaganiami. Niektóre mogą lubić miejsca nasłonecznione, ale będą różnić się wymaganiami glebowymi. Sprawdź gotowe zestawienia ziół, które świetnie czują się w swoim towarzystwie. Pomoże Ci to w skomponowaniu idealnego zielnika. Zioła najlepiej sadzić parami. Bazylia, cząber, majeranek, trybuła ogrodowa

Mięta pieprzowa, estragon, lubczyk ogrodowy

Melisa, szałwia, tymianek

Mięta pieprzowa, bazylia

Mięta pieprzowa, koper włoski

Cząber ogrodowy, rozmaryn

Kolendra siewna, rozmaryn

Koper ogrodowy, cząber ogrodowy, majeranek

Koper ogrodowy, szałwia lekarska

Koper ogrodowy, szczypiorek

Lubczyk ogrodowy, pietruszka naciowa

Lubczyk ogrodowy, mięta pieprzowa

Majeranek, tymianek, szałwia lekarska

Melisa lekarska, szałwia lekarska, tymianek

Pietruszka naciowa, szczypiorek

Pietruszka naciowa, tymianek

Rozmaryn, kolendra siewna Inne sposoby na stworzenie zielnika Jak już wspominaliśmy w artykule, zioła można również sadzić osobno w doniczkach. Można rozstawiać je osobno na parapecie czy balkonie. Można pokusić się również o stworzenie ciekawej kompozycji z deski i doniczek. Wystarczy do wybranej deski przymocować doniczki i postawić w wybranym miejscu w domu, ogrodzie lub na balkonie.

Masz stare opony? To również może posłużyć Ci przy tworzeniu zielnika do ogrodu lub na balkon. Możesz stworzyć kompozycję stojącą lub wiszącą.