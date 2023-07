Zwolnienie lekarskie zamiast urlopu? Chore praktyki zdrowych Polaków

- Często zdarza się, że ktoś przychodzi do mnie z objawami depresji reaktywnej, bo np. nagle, czasami po kilkunastu latach, traci pracę, jest redukcja w zakładzie pracy, a do tego dochodzi kredyt, wzrost kosztów życia, a ta osoba nie wie co dalej z nią będzie - tłumaczy psychiatra. - Te czynniki egzystencjonalne, na które składa się między innymi praca, wpływają na to, że oni nie są zdolni do normalnego funkcjonowania. No bo jeżeli ktoś nie ma siły, jeżeli ktoś cały dzień płacze, jeżeli nie może spać w nocy, a potem w ciągu dnia jest zmęczony, nie może się skupić, to w tym momencie rzeczywiście nie jest w stanie funkcjonować. I wtedy jest konieczność orzekania o czasowej niezdolności do pracy, czyli mówiąc wprost - wystawienia zwolnienia - wyjaśnia lekarz.