10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy twoja jest na liście? Oto smakowity ranking!

Kuchnia wielkopolska to prawdziwe bogactwo smaków i tradycji. Proste, ale sycące dania są przygotowane z lokalnych składników i niewątpliwie są warte odkrycia. Bez względu na to, czy jesteś wielbicielem słodkości, czy preferujesz dania główne, kuchnia wielkopolska ma coś dla każdego.

Nieodłączny element kuchni wielkopolskiej to słodkości. Najbardziej znanym przysmakiem są rogale świętomarcińskie. Te wyjątkowe wypieki z makiem, orzechami, rodzynkami i innymi dodatkami są symbolem Poznania i tradycją Święta Marcina.

Pierwszym daniem, które przychodzi na myśl, kiedy mówimy o kuchni wielkopolskiej, są pyry z gzikiem. Gzik to rodzaj twarogu z dodatkiem śmietany, cebuli i soli. Jest to danie proste w przygotowaniu, a jednocześnie niezwykle smaczne i sycące.

Te dwa pewniaki oczywiście znalazły się w naszym smakowitym rankingu. Co jeszcze?

Oto 10 ulubionych potraw poznaniaków. Sprawdź w galerii:

