100-letni kasztanowiec z Jeżyc zostanie wycięty, a w jego miejscu stanie blok. W sobotę poznaniacy przyszli się z nim pożegnać

- Spotkajmy się pod Drzewem, póki jeszcze z nami jest. Podziękujmy mu za cień w upalne letnie dni, za kasztany zbierane każdej jesieni, za schronienie podczas niespodziewanej ulewy, za codzienną dawkę tlenu, za nierówną walkę ze smogiem, a także za to, że przez tyle lat swojego istnienia był domem dla tysięcy ptaków i milionów owadów… - w taki sposób organizatorzy pożegnania 100-letniego kasztanowca z Jeżyc nawoływali do przyjścia na sobotnie spotkanie pod drzewem.

- Szkoda kasztanowca, można było tak zaprojektować budynek, by ochronić to piękne drzewo. Widziałam wiele budynków w Europie, gdzie podobne drzewa były wkomponowane w konstrukcję - komentowała pani Małgorzata, członek Koalicji ZaZieleń Poznań. Sama od urodzenia mieszka na Łazarzu, gdzie jak mówi - także toczy walkę o drzewa. Choćby te z parku Kasprowicza.

Innego zdania była Anna Fonrobert, przez lata mieszkanka Jeżyc, a dziś - Piątkowa: - Znając życie, to chyba naprawdę jest pożegnanie kasztanowca. Chcemy jednak pokazać, że mimo iż jako mieszkańcy Poznania jesteśmy stawiani pod ścianą i nie konsultuje się z nami żadnych decyzji, to nie jest nam wszystko jedno.

Później przypominała, że drzewa podnoszą jakoś przestrzeni i każde jest ważne, także stare, dopóki jest zdrowe. A w przypadku kasztanowca do wycinki - tak właśnie ma być.

Myślę tę architektka rozwinęła w rozmowie z "Głosem": - Wszystkie racje należy wyważyć. Prawda jest jednak taka, że dopóki drzewo rokuje, powinno się je zachowywać. A widać, że ten kasztanowiec to okaz zdrowia. Stan zadrzewienia w mieście należy uzupełniać, wycinać stare, chore i martwe drzewa, a w ich miejsce nasadzać nowe. Ale ważne, by jak najdłużej zachowywać stare pokolenia.

To dlatego, że obecnie nowe drzewa mają trudniejsze warunki do wzrostu i ukorzenienia się. Zapytana o to, czy drzewo da się wpisać w architekturę budynku, de Mezer mówiła: - Wizualizacje budziły moje wątpliwości. Projekt miał zawierać drzewo, ale choćby formą korony - nie przypominało ono tego. A kasztanowce źle znoszą zmiany i formowanie. Mam zbyt mało danych, by w w pełni ocenić, czy dało się go wkomponować, ale zakładam, że raczej tak.