22-letnia Ola zginęła pod kołami tramwaju w Poznaniu. Śledztwo w sprawie wypadku nie zostanie podjęte na nowo

22-latka zginęła w wypadku z udziałem tramwaju

Oznacza to, że zdaniem śledczych nie ma powodu do podjęcia na nowo umorzonego śledztwa.

– W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu została przeprowadzona analiza tego postępowania. Stwierdzono brak podstaw prawnych i faktycznych do zakwestionowania zasadności decyzji postępowania

Pismo z poleceniem przeprowadzenia analizy tego postępowania, które zostało umorzone zostało następnie skierowane do poznańskiej prokuratury regionalnej, ostatecznie trafiło do prokuratury okręgowej.

Po umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginęła 22-latka, rodzina dziewczyny zwróciła się do Prokuratury Krajowej, licząc na wznowienie śledztwa i powołanie nowego biegłego, który wykona opinię nie pozostawiającą żadnych wątpliwości.

Aleksandra Jarząbek została śmiertelnie potrącona przez tramwaj w Poznaniu

Do wypadku, w którym zginęła 22-letnia Aleksandra Jarząbek doszło 2 grudnia 2020 r. na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu. Dziewczyna przechodząc przez torowisko, została potrącona na przejściu dla pieszych przez nadjeżdżający z jej prawej strony tramwaj linii nr 7. Wszystko wskazuje na to, że zabrakło jej zaledwie jednego kroku, by uniknąć zderzenia. Niestety, Ola nie przeżyła wypadku.