22. Wojewódzko - Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Pleszewie. Część obrzędowa Dożynek Wielkopolskich w Pleszewie

- Dziś spotykamy się na Ziemi Pleszewskiej, żeby wyrazić słowa podziękowania dla naszych wielkopolskich rolników. Z ich pracy korzystamy cały rok wszyscy, korzysta cała nasza wspólnota. Wspólnota samorządu województwa wielkopolskiego. (...) Jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów w Polsce i w Unii Europejskie. (...) Mamy także i to od kilku lat najniższe bezrobocie w Polsce i jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju - mówił w Pleszewie Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i dodał - Nie dowiecie się z rządowej telewizji i radia, bo władze w samorządzie województwa od 17 lat sprawują ludzie reprezentujący Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe z okresowym wsparciem lewicy. Nie pasujemy do wzoru obowiązującej propagandy . My wielkopolscy samorządowcy z szacunkiem odnosimy się do osób pracujących na roli i z dumą chwalimy się ich osiągnięciami. Niezmiennie od lat rolnictwo stanowi jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki . Zdajemy sobie sprawę, że jest to praca niełatwa (...) Nasze dzisiejsze świętowanie to ukłon wobec tych, którzy kolejny raz zadbali o to abyśmy mogli przełamać się wszyscy chlebem - oświadczył marszałek.