23 dworce w Wielkopolsce zostaną wyremontowane do 2030 roku. Aż 4 z nich w Poznaniu! Alicja Durka

Na lisicę znalazł się dworzec Poznań Wschód. Google Street View

23 dworce w Wielkopolsce zostaną wyremontowane do 2030 roku. W ramach kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych w perspektywie PKP S.A. zakładają realizację 150 projektów inwestycyjnych w całej Polsce. Na liście rezerwowej znajduje się drugie tyle. Łączna szacowana wartość inwestycji to ok. 4,4 mld zł brutto.