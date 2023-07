30. lipca - Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi! Komenda Główna Policji apeluje

Uważajmy na siebie. Komenda Główna Policji apeluje

W godzinach porannych 29 lipca 2023 roku o godzinie 7:16 do nowotomyskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym na drodze gminnej Przyłęk – Sękowo.

Jak podaje ONZ, handel ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy - jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów).