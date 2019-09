5. PKO Bieg Charytatywny w Poznaniu - sztafety robiły "kółka" na stadionie w szczytnym celu [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Czuć tutaj doskonałą atmosferę, to jest wyjątkowy bieg. Nie ścigamy się z czasem, ale rywalizujemy o jak najlepszą liczbę okrążeń. To, że jest tutaj mnóstwo kibiców, jesteśmy w jednym miejscu powoduje, że jest wesoło, szumnie, wspaniały klimat - przyznaje Tomasz Frąckowiak, dyrektor regionu PKO Banku Polskiego.

- 5. PKO Bieg Charytatywny to przede wszystkim niezliczona liczba okrążeń. Cieszy duża liczba amatorów w drużynach, ponieważ to doskonała promocja biegania. To niesamowita sprawa, że liczba okrążeń może się przeliczać na realne pieniądze i prawdziwą pomoc. Mam nadzieję, że ten rok będzie rekordowy pod względem wyniku - mówi Marcin Urbaś, ambasador 5. PKO Biegu Charytatywnego w Poznaniu.

W Poznaniu wygrał zespół POTĘŻNYTEAM w składzie: Wiktor Maćkowiak, Roch Goszczyński, Tomasz Przybylak, Oliwia Wawrzyniak, Julia Kaczmarek. Zwycięzcy wykonali 47 okrążeń.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, zwycięstwo to był nasz plan. Nasza ekipa jest mocna, dobrze zorganizowana, trenujemy regularnie. Staraliśmy się panować nad sytuacją, kontrolować na jaki wysiłek możemy sobie pozwolić, dlatego nie było chwil słabości podczas biegu - mówił po dekoracji Roch Goszczyński, zawodnik zwycięskiego Potężnego Teamu.