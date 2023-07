5000 ton węgla zalega w Wielkopolsce. Dlaczego nikt go nie chce?

W ubiegłym roku, aby przeciwdziałać gwałtownie rosnącym cenom węgla, państwo powierzyło sprzedaż surowca samorządom. Nie wszystko jednak zostało sprzedane. Węgiel zakupiony przez samorządy był przez nie sprzedawany po preferencyjnej cenie.

Węgiel samorządów zalega na składach

Większość samorządów nie posiadało miejsca na jego magazynowanie i niezbędnego zaplecza do prowadzenia sprzedaży, współpracowały one na ogół z lokalnymi składami opału, bądź innymi firmami mogącymi prowadzić sprzedaż. Jego cena oscylowała w granicach 2 tys. zł za tonę, co było bardzo atrakcyjną ofertą, w porównaniu z cenami rynkowymi. Wtedy to cena za tonę jakościowego węgla dochodziła do nawet 3,5 tys. zł. Interwencyjna sprzedaż węgla obecnie trwa do 31 lipca 2023 roku.

Wagon węgla w każdej gminie

Tymczasem samorządy wciąż posiadają dość spore zapasy węgla. Jego dokładną ilość, dostępną w wielkopolskich gminach, sprawdziło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. - Sumując oszacowane przez gminy ilości, ustaliliśmy je na ponad 5018 ton, co daje średnio około 62 tony na uczestniczącą w badaniu jednostkę

- stwierdza Jacek Gursz, przewodniczący stowarzyszenia. Oznacza to, że w każdej wielkopolskiej gminie znajduje się średnio, w przeliczeniu, jeden wagon kolejowy niesprzedanego węgla. Łącznie można by z nich zestawić pociąg liczący 83 wagony!

Nikt nie chce węgla samorządów

Dlaczego węgiel zalega na składach? Od czasu wprowadzenia sprzedaży węgla przez samorządy, jego cena znacząco spadła. Według danych Polskiej Grupy Górniczej, cena najbardziej kalorycznej odmiany węgla - kostki - wahała się od 1140 do 1510 zł za tonę, w zależności od jego właściwości i kopalni, z której został wydobyty w Polsce. Przy tak niskiej cenie rynkowej oferta samorządów wydaje się być co najmniej nieatrakcyjna. Zwłaszcza, że wielokrotnie narzekano na jakość węgla sprzedawanego przez gminy. Głównie był on importowany z tak odległych krajów jak Indie czy Kolumbia.

Nikt nie chce węgla samorządów. Odkupi je państwo?

Jeżeli węgiel ten nie zostanie sprzedany do końca lipca, samorządy będą miały problem z jego zagospodarowaniem. Jak przedstawia Jacek Gursz, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Aktywów Państwowych, państwowe spółki, które sprzedały węgiel gminom, zaproponowały jego ponowne odkupienie. Wyznaczyły one cenę 1500 zł za tonę, plus 600-złotową rekompensatę.

Taka operacja mogłaby jednak narazić gminy na zarzut niegospodarności, ponieważ może ona nie pokryć wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą węgla. Dodatkowo część gmin nie jest w stanie zużyć zalegającego węgla na własne potrzeby. Samo stowarzyszenie apeluje do ministerstwa o wydłużenie okresu sprzedaży węgla przez samorządy na przykład do listopada tego roku lub umożliwienie zwrotu surowca do państwowych spółek. Zapytaliśmy o możliwości rozwiązania tego problemu Ministerstwo Aktywów Państwowych. Czekamy na odpowiedź.

