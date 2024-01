Część dawnego ośrodka TKKF w Sierakowie zostanie rozebrana. Sierakowskie Tarasy Sp. z o.o. przygotowują się do budowy nowoczesnego ośrodka.

- Zgodnie z moja zapowiedzią z grudnia 2022 roku, 12 ostatnich miesięcy poświęciliśmy na opracowanie koncepcji zagospodarowania i na sporządzenie dokumentacji projektowej planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na należącej do nas części byłego ośrodka TKKF. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został już złożony w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie i obecnie go uzupełniamy. Naszym celem jest, aby w tym roku wykonać prace rozbiórkowe zdegradowanej infrastruktury budowlanej. W kolejnych kilkunastu miesiącach sporządzimy projekty wykonawcze i budżet całości przedsięwzięcia. Na tej podstawie przygotujemy model biznesowy finansowania i funkcjonowania obiektu. Po czym podejmiemy decyzję o harmonogramie realizacji tego przedsięwzięcia lub jego zawieszeniu, jeżeli warunki rynkowe okażą się niesprzyjające – zaznacza Paweł Prętkiewicz.

Spółka prowadzi też rozmowy z gminą Sieraków, by wykupić od gminy także drogę dojazdową wzdłuż działki należącej do Sierakowskich Tarasów sp. z o.o., a także, by dokonać modernizacji wespół z samorządem terenu przylegającego do jeziora.