"Akademia Pana Kleksa" Jest data premiery nowej wersji kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy. Na Wielkopolsce kręcono część zdjęć

– Po tym co udało mi się w życiu stworzyć nieskromnie myślałem, że nie boje się już niczego. Produkcja Kleksa oraz praca z wybitnie utalentowanymi dzieciakami uświadomiła mi szybko, że to po prostu nieprawda… ale to nie był lęk o projekt, to był lęk przed tym czy będę potrafił stać się znów na kilka miesięcy dzieckiem, aby możliwie najbardziej wiarygodnie opowiedzieć tę piękną historię – mówi Maciej Kawulski, reżyser i producent filmu.