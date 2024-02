Protest rolników w Warszawie. Gospodarze z Wielkopolski i powiatu pleszewskiego ruszyli na Warszawę! Cały czas nie odpuszczają

Rolników wsparli myśliwi, którzy również mają zastrzeżenia do „Zielonego ładu” i na ręce samorządowców przekazali petycję do ministra klimatu.

- Rolnik - leśnik - myśliwy to triada która jest nierozłączna. Stąd obecność myśliwych na proteście nie tylko w Pleszewie, ale w całym kraju. To nie jest tak, że my w sposób niekontrowany gospodarujemy populacjami zwierzyny. Każda z populacji, która jest w kręgu zainteresowań myśliwych ma się dobrze, dlatego chcieliśmy pokazać, że jesteśmy w społeczeństwie potrzebni, bo jesteśmy łącznikiem między rolnikiem i jego gospodarką a światem dzikiej przyrody, zwierzyny, która w ten czy inny sposób wyrządza szkody, a my staramy się je zminimalizować. Nie zgadzamy się z tym, że ktoś próbuje nas zakwalifikować, jako ludzi niszczących przyrodę. Jest to absolutna nieprawda - mówił podczas protestu w powiecie pleszewskim Paweł Lisiak, były łowczy krajowy.