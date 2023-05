Aplikację PEKA pobrało już 45 tysięcy użytkowników. Jedni ją chwalą, inni krytykują

- Po przeinstalowaniu aplikacji na tym samym lub innym urządzeniu, logowanie możliwe jest nie częściej niż 1 raz na 24 godziny. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie możliwości okazywania biletu okresowego podczas kontroli przez osoby posiadające zakupiony bilet - podaje ZTM. - Aplikacji PEKA umożliwia pasażerom korzystanie z całkowicie zmodernizowanego systemu obsługi pasażera. Przede wszystkim można przez nią kupić i okazać bilet okresowy bez konieczności posiadania plastikowej karty PEKA. Na portalu PEKA - bilety można kupić prościej, a system zyskał nowy wygląd i kolorystykę.

- Dzięki modernizacji systemu PEKA, który jest teraz bardziej intuicyjny dużo wygodniejsze stało się zwłaszcza korzystanie z biletów okresowych. Obecnie, po pobraniu Aplikacji PEKA, karta jest nam potrzebna w momencie kiedy będziemy chcieli korzystać z tPortmonetki, zakupu biletu w biletomacie lub parkingu Park & Ride. Nowy klient, który rozpocznie przygodę z PEKĄ poprzez aplikację, będzie mógł w każdej chwili zamówić kartę – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zarząd zapowiada, że aplikacja ma docelowo umożliwić korzystanie z tPortmonetki poprzez powiązanie płatności z kartami zbliżeniowymi, co sprawiłoby, że nie trzeba wówczas transferować środków.

- Wymaga to jednak daleko idącej przebudowy architektury systemu, tak aby taka możliwość była w pełni zabezpieczona. To perspektywa około 5 lat, obejmująca także konieczność wymiany czytników PEKA w pojazdach, co będzie się wiązało z koniecznością pozyskania dużych środków finansowych - kończy ZTM.