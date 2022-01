Autobusy wodorowe już w przyszłym roku mogą trafić do poznańskiego MPK Grzegorz Okoński

Poznań może zakupić 25 autobusów wodorowych Solarisa - miałyby trafić do nas w przyszłym roku. Konin jeszcze w tym roku wydzierżawi jedną sztukę od producenta

Już w przyszłym roku na ulice Poznania wyjedzie 25 nowych autobusów w barwach MPK, cichych, o krótszym czasie ładowania od obecnie używanych wozów elektrycznych, ekologicznych – bo w zasadzie bezemisyjnych, których silniki jako produkt uboczny nie wypuszczają spalin, lecz produkują parę wodną i ciepło. Konin za to na pewno jeszcze w tym roku wprowadzi taki autobus do swojej floty, dzierżawiąc go. To wodorowe Solarisy 12 Urbino hydrogen.