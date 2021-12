Będą obostrzenia na święta! Możliwe też obowiązkowe szczepienia dla niektórych

ZOBACZ WIDEO: "Każdy powinien nosić maseczki. To obowiązek. Warto klientom o tym przypominać"

To już pewne! Będą dodatkowe obostrzenia na czas świąt!

To już pewne! Będą dodatkowe obostrzenia na czas świąt!

Wszystkie dodatkowe obostrzenia najprawdopodobniej zostaną przedstawione w środę 8 grudnia. Co wiadomo z nieoficjalnych informacji?

Lockdown na święta w Polsce? Co z imprezami sportowymi?

Trzecia dawka szczepionki. To musisz wiedzieć!

Takie obostrzenia będą w grudniu?

Według ustaleń Polsat News możliwe jest zwiększenie limitów osób przebywających jednocześnie w miejscach publicznych i obiektach komercyjnych. Dotyczyć ma to jednak tylko niezaszczepionych przeciw COVID-19. Jak zapowiedział premier, to właśnie wobec takich osób rozważane jest wzmocnienie obostrzeń. Do sprawy na antenie TVP1 odniósł się dziś rzecznik rządu Piotr Müller.