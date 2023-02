Będzie trzeci pas na kolejnym odcinku autostradowej obwodnicy Poznania. Kiedy zostanie wybudowany? OPRAC.: Paweł Antuchowski

Autostradowa obwodnica Poznania podczas rozbudowy między węzłami Poznań Zachód-Poznań Krzesiny w 2018 roku. Łukasz Gdak

Rozpoczęły się już prace przygotowujące do rozbudowy o trzeci pas kolejnego odcinka A2 między węzłami Poznań Wschód, a Poznań Krzesiny. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas do końca 2025 roku.