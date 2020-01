Brak ogrzewania na Piątkowie przez awarię magistrali. Część mieszkańców do 5 stycznia bez ogrzewania i ciepłej wody

Mieszkańcy kamienicy na Wildzie bez ogrzewania i ciepłej wody

W poniedziałek, 9 grudnia wieczorem doszło do wycieku gazu na Wildzie w Poznaniu. Ewakuować trzeba było około 80 mieszkańców kamienicy przy ul. Poplińskich i dwóch sąsiednich budynków. Lokatorzy wrócili do mieszkań jeszcze w nocy, ale aż do piątku nie mieli ogrzewania, ani ciepłe...