Budowa Mostów Berdychowskich w Poznaniu rusza już niedługo. Projekt wymaga jednak zmian. Co dalej z ważną inwestycją?

– informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Przez nie przebiegać będzie trasa główna Radial 12 z Programu Rowerowego Miasta Poznania, łącząca wschodnią cześć Poznania z centrum. Mosty zapewnią bezpośredni dostęp do Starego Miasta z sąsiadujących terenów Ostrowa Tumskiego, Malty czy Piotrowa, ale dzięki istniejącej infrastrukturze rowerowej także z Antoninka, os. Warszawskiego, Chartowa czy Rataj. Dzięki nim skróci się czas przejazdu rowerem między zachodnią i wschodnią częścią miasta. Dodatkowo będą powiązane po obu stronach rzeki z Wartostradą. Wszystko to tworzy dla ruchu rowerowego bezkolizyjne trasy, którymi można będzie sprawnie przemieszczać się po mieście. Zaletą przeprawy przez Mosty Berdychowskie, i dalej, przez Park Stare Koryto Warty, będzie odseparowanie od ruchu samochodowego, co zapewni brak hałasu i zwiększy bezpieczeństwo. Mosty Berdychowskie będą też wykorzystywane dla ruchu rekreacyjnego, łącząc tereny nad Wartą z trasami nad Maltą gdzie znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Dodam, że ich konstrukcja pozwalać będzie także w sytuacjach alarmowych przejechać Straży Pożarnej czy innym służbom ratunkowym