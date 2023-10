Chrześcijańskie szybkie randki coraz bardziej popularne w Poznaniu. "Brakuje ludzi, którzy nie wstydzą się Boga"

Zdaniem duchownego zasadniczy problem szybkich randek tkwi w... szybkości.

- Być może świat tak poszedł do przodu, że każdemu zależy na szybkim poznaniu tzw. drugiej połówki - mówi o. Dobroczyński. - Jednak człowiek to człowiek i nie można oceniać go jak towaru w supermarkecie, a pierwszy obraz może być łudzący. Można się zastanowić więc nad sensownością drogi poznania osoby, którą chce się przyjąć jako towarzysza lub towarzyszkę w życiu... a czy to ma naklejkę „chrześcijański” - to jest to wtórna sprawa. Jeżeli identyfikowalibyśmy się tylko przynależnością etykietalną, to znowu pozostalibyśmy na pewnego rodzaju powierzchni. Oczywiście, że przekonania i hierarchia wartości, którą ktoś wyznaje tworzy fundament, na którym związek może być bardziej trwały, natomiast sama etykieta jeszcze nie gwarantuje tego, że ktoś ma te wartości przyswojone