Co czytają poznaniacy? Biblioteka Raczyńskich podsumowała 2023 rok. Są zaskoczenia!

Choć czytelnictwo w Polsce nie jest aktualnie na dobrym poziomie, to Biblioteka Raczyńskich może poszczycić się wzrostem liczby czytelników w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku. W placówce zarejestrowanych było ich bowiem 70 241. W 2022 roku było aż o 7 700 mniej.

- Uważam, że poziom czytelnictwa w Poznaniu na tle całej Polski wygląda całkiem nieźle, ale jest to specyfika w ogóle dużych miast więc nas to nie dziwi, natomiast uważamy, że jeszcze dużo przed nami jest do zrobienia