Co z przyszłością Bartosza Salamona? Środkowy obrońca Lecha Poznań zostanie zawieszony na dłużej

Bartosz Salamon ma za sobą niezwykle trudny okres. Po tym jak powrócił na początku rundy wiosennej do składu, po odniesionej kontuzji, wydawać by się mogło, że wszystko, co najgorsze jest już za nim. Reprezentant Polski zdołał powrócić do pierwszego składu Lecha Poznań i udowodnił, że mimo straconego czasu w gabinetach fizjoterapeutów jego gra stoi na bardzo wysokim poziomie. Według naszych pomeczowych ocen wystawianych przez nas piłkarzom Kolejorza 32-latek w 14 spotkaniach uzyskał średnią 5,75, czyli najwyższą spośród wszystkich zawodników tej formacji.

Niestety na początku kwietnia jak grom z jasnego nieba dotarła informacja, iż po rewanżowym meczu z Djurgarden (3:0) w Lidze Konferencji Europy w organizmie Salamona wykryto chlortalidon (środek moczopędny), który widnieje na Liście Substancji i Metod Zabronionych sporządzonych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Pierwotnie środkowy obrońca, do momentu wyjaśnienia sprawy, mógł grać w oficjalnych spotkaniach. Co więcej, od tej informacji zdołał rozegrać ligowe spotkanie przeciwko Warcie Poznań (2:0), w którym to rozegrał pełne 90 minut. UEFA jednak postanowiła się zreflektować i zawiesić Salamona w dniu meczowym z Fiorentiną (1:4) w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy na trzy miesiące.