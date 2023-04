Ćwiczenia antyterrorystyczne w całej Polsce! Bierze w nich udział FBI. Odbędą się także w Poznaniu. Kiedy?

Organizatorem ćwiczeń jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (FBI). Potrwają one w całej Polsce do 19 kwietnia. W Poznaniu służby pojawią się prawdopodobnie we wtorek, 18 kwietnia.

Celem akcji jest przygotowanie na ewentualne sytuacje kryzysowe związane z m.in. z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.