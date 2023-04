Czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? Sprawdź, co jest zakazane, a co jest dozwolone? Co ze ścisłym postem?

Czego nie wolno robić w Wielki Piątek, a co można? - Dobre przeżywanie Wielkiego Postu nie polega wyłącznie na spełnieniu norm co do ilości i rodzaju pokarmu, ale na podjęciu ducha pokuty i nawrócenia. Bawić się nie wolno przez cały Wielki Post, mówi o tym czwarte przykazanie kościelne - wyjaśnia ks. Piotr Majer. Czego nie wolno w Wielki Piątek? Przeglądajcie dalej w galerii:

pixabay