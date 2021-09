Czwarta fala koronawirusa jest już w Polsce. Czeka nas wzrost liczby zakażeń

Podczas poniedziałkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę na wzrastające wskaźniki zakażeń koronawirusem. Porównał on obecną liczbę zakażeń z sierpniowymi statystykami.

– Przypomnę, że przy wzroście sierpniowym rzędu 20-25 procent teraz mamy przeskalowanie dynamiki tygodniowej na 50 procent

– mówił minister zdrowia.

I dodawał: – To jest oczywiście bardzo niepokojące, bo to narzuca taką perspektywę, że osiągnięcie tysiąca czy więcej zakażeń to już nie jest perspektywa końca września, a to jest perspektywa najbliższych dwóch tygodni, pewnie niecałych. Więc pod tym względem realnie widzimy przyspieszenie procesu pandemicznego.