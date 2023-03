Czy Poznań to miasto doznań? Porozmawialiśmy ze sztuczną inteligencją o Poznaniu. Zobaczcie, co nam powiedziała! Igor Chudziński

W ostatnim czasie dużo mówi się o sztucznej inteligencji. Wszystko to za sprawą firmy OpenAI, która wypuściła na rynek swojego chatbota o nazwie ChatGPT. Z urządzeniem można porozmawiać, zadawać mu pytania, także w języku polskim. Postanowiliśmy porozmawiać ze sztuczną inteligencją o Poznaniu. Zapytaliśmy o liczne kwestie związane ze stolicą Wielkopolski. Dowiedzieliśmy się nawet, czy Poznań to miasto doznań! Na koniec AI napisała piosenkę o Poznaniu. Sprawdźcie, co sztuczna inteligencja sądzi o Poznaniu!