Czy wielkopolskie firmy są rzetelne na tle innych regionów? Sytuacja nie wygląda najlepiej...

– Aby dokonać obiektywnej weryfikacji rzetelności firm w poszczególnych województwach, uwzględniliśmy trzy kluczowe czynniki: zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w przeliczeniu na 1000 firm w nim działających, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w danym województwie w stosunku do wszystkich zarejestrowanych tam firm. Na podstawie tych kryteriów przyznane zostały punkty – im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu

Jak tworzony był ranking i co wzięto pod uwagę?

Łódzkie w górę, wielkopolskie w dół

Pierwsze miejsce w rankingu zajęło województwo świętokrzyskie ( 40 pkt. ), tuż przed podlaskim ( 40 pkt. ) oraz lubelskim ( 38 pkt. ). Co ciekawe, w poprzedniej odsłonie rankingu podium wyglądało identycznie. O dwa oczka w górę przesunęło się łódzkie, niestety o dwa miejsca w dół spadło wielkopolskie. Obecnie nasz region plasuje się na odległej, 12 pozycji. Tabelę – podobnie jak w ubiegłym roku – zamyka mazowieckie.

Średnie zadłużenie – wielkopolskie znów nie najlepiej

Niestety, również pod względem średniego zadłużenia region ze stolicą w Poznaniu nie wypada dobrze. Jest źle, naprawdę źle. Wielkopolskie zajęło drugą pozycję z kwotą 37,8 tys. zł , gorzej wypadło jedynie mazowieckie ( 39,2 tys. zł ). I niestety daleko nam do zachodniopomorskiego ( 29,7 tys. zł ), lubuskiego ( 30,2 tys. zł ) czy lubelskiego ( 31,2 tys. zł ).

Podkarpacie na czele, śląskie na dole

Ważnym elementem przy ustalaniu wskaźnika rzetelności – jak czytamy w opracowaniu – był odsetek zadłużonych firm wpisanych do KRD w stosunku do wszystkich zarejestrowanych firm w danym województwie. Tutaj liderują firmy z Podkarpacia (tylko 6,46 proc.). Najgorzej wygląda to w śląskim, gdzie aż 10,8 proc. firm widnieje w tym krajowym rejestrze.