Dawna synagoga w Poznaniu popada w ruinę. Jest petycja o objęcie budynku ochroną

Budynek został zdewastowany – usunięto wszystkie gwiazdy Dawida, zniszczono wnętrze, rozebrano kopuły. Po wojnie dawna synagoga już nigdy nie odzyskała swojego wcześniejszego charakteru. W 2002 roku wróciła w ręce Gminy Żydowskiej w Poznaniu, ale aż do 2011 roku funkcjonowała jako miejska pływalnia. Ostatecznie została zamknięta i od tego czasu niewiele się w niej dzieje, a wspaniały niegdyś budynek coraz bardziej popada w ruinę.

Nowa Synagoga została uroczyście otwarta 5 września 1907 roku. Budynek znajduje się na rogu ulic Wronieckiej i Stawnej w Poznaniu, przy Skwerze Rabina Akiwy Egera. Ostatnie modlitwy odbyły się tam we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji synagoga została przebudowana na kryty basen i ośrodek rehabilitacyjny dla żołnierzy Wehrmachtu.

Plany na zagospodarowanie budynku synagogi w Poznaniu

Co jakiś czas pojawiały się i nadal pojawiają informacje o pomysłach na zagospodarowanie dawnego budynku synagogi, ale przywrócenie jej w pełni sakralnego charakteru nie wchodzi w grę, bo społeczność żydowska w Poznaniu jest zbyt mała. Gmina Żydowska planowała stworzyć tam Centrum Judaizmu i Dialogu, którego realizacja miała kosztować aż 50 mln zł.

W 2010 roku pojawił się pomysł, by dawna synagoga stała się małym hotelem z częścią modlitewną, innym razem mówiono o utworzeniu tam hotelu, Muzeum Żydów Poznania i Wielkopolski i Miejsca Sprawiedliwych wśród Narodów Świata im. Ireny Sendlerowej. Ostatecznie jednak Gmina Żydowska postanowiła sprzedać budynek. Jej właścicielem stał się prywatny inwestor. Według najnowszych planów w budynku dawnej synagogi miałyby powstać mieszkania.

Co dalej z dawnym budynkiem synagogi w Poznaniu? Jest petycja

- Budynek synagogalny do dziś imponuje swoją bryłą i porusza wstrząsającą historią. Mimo, że jest jednym z niewielu, jakże cennych świadectw materialnych istnienia dzielnicy żydowskiej w mieście i symbolem wielokulturowego Poznania, pozostaje zaniedbany, a przy tym – nie został nawet właściwie zabezpieczony. Historyczny i zabytkowy obiekt niszczeje. Jego pogarszający się stan techniczny sprawia, że budowla chyli się ku ruinie

– brzmi petycja.

Dalej czytamy: - Jako sygnatariusze niniejszego apelu wzywamy władze miejskie i wojewódzkie do kooperacji w tej sprawie oraz objęcia ochroną prawną i konserwatorską oraz nadzorem budowlanym niegdysiejszej synagogi. Liczymy na zobligowanie obecnego właściciela - inwestora do rzetelnego zabezpieczenia budynku celem zapobieżenia aktom wandalizmu, w tym ponownego podpalenia, aby zapobiec katastrofie budowlanej. Jeśli tego zbiorowego wysiłku nie podejmiemy, doprowadzimy tym samymi do zniknięcia historycznego obiektu z panoramy wielokulturowego Poznania