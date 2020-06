Dokładnie siedemdziesiąt lat temu urodziła się niezapomniana Anna Jantar. W Poznaniu jest wiele związanych z nią miejsc

Gdy wtedy na lotnisku trzymając bukiet frezji, nie doczekała się przylotu mamy, to czekanie na jej powrót przeciągnęło się do dziś. Tyle, że teraz to nie ona do Natalii, ale Natalia do niej wraca. Kukulska przyznaje, że kiedyś przyszedł dzień konfrontacji i o tym, że mamy nie ma, dowiedziała się z telewizji, która emitowała program wspomnieniowy. Oglądała go w ciszy i zaraz potem wybiegła do pokoju. Trzasnęła drzwiami i płakała. Potem z wielu źródeł dowiadywała się, co się stało i ten stan trwa do dziś. Ludzie przynoszą jej rozmaite opowieści, a ona zbiera je w całość. Przyznaje, że zaskakuje ją ilość plotek i domniemań i ich intensywność. Zdarza się, że pojawiają się informacje krzywdzące i wtedy Natalia Kukulska wkracza do gry.