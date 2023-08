Dożynki ZMDK "Z miłości do koryta" i Królów Żyta 2023 we Wszołowie. Dla Kabaretu Malina zjechali się fani z całej Polski! To były tłumy

III Ogólnopolskie Dożynki partii ZMDK - "Z miłości do koryta" oraz Królów Żyta we Wszołowie

To było wielkie święto rolników i fanów partii ZMDK - Z miłości do koryta oraz Królów Żyta. Gwiazdy Youtube, czyli Kabaret Malina przygotowali dożynki, jakich świat nie widział. Przez ostatnie dwa lata dożynki partii ZMDK - Z miłości do koryta i Królów Żyta odbywały się w Macewie. W tym roku Święto Plonów po raz pierwszy gościło we Wszołowie, gdzie w sobotę 19 sierpnia zjechały prawdziwe tłumy!