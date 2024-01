Dramatyczna historia Rakhimy. 3 dni po porodzie wróciła do pracy w magazynie, aby spłacić ogromny dług wobec szpitala w Poznaniu

Dramatyczna historia 24-latki z Kirgistanu

W kwietniu 2023 roku kobieta przyjechała do Polski w poszukiwaniu pracy. Chciała bowiem zarobić na lepsze życie dla dwójki swoich dzieci, które wychowywała sama - wcześniej rozstała się z ich ojcem, pomagała jej tylko matka, a w swoim kraju nie miała szans zarobić tyle, aby zapewnić pociechom dobry byt.

Gdy Rakhima znalazła się w Polsce okazało się, że jest w ciąży. Nie mogła jednak zrezygnować z podjętej pracy w magazynie - przyjazd do Polski sporo ją kosztował. 24-latka pracowała aż do dnia porodu - ten rozpoczął się na jej zmianie 29 grudnia.

3 dni po porodzie wróciła do pracy w magazynie

Rakhima urodziła synka w poznańskim szpitalu na Polnej. Wówczas okazało się, że jej ubezpieczenie zdrowotne, które wykupiła przy organizowaniu wizy do Polski, nie obejmuje kosztów związanych z porodem i opieką szpitalną nad matką i dzieckiem. W pracy - zatrudniona jako studentka (miała status, jednak nie studiowała) - także nie otrzymała ubezpieczenia, a sama nie mogła go wykupić, ponieważ nie była zameldowana.

Kobieta musiała spłacić dług wobec szpitala. Rakhima 3 dni po porodzie (1 stycznia) wróciła do pracy w magazynie, a jej syn został w szpitalu.

"Była taka pacjentka i była ona nieubezpieczona"

- Była taka pacjentka i była ona nieubezpieczona. W takiej sytuacji każdy pacjent nieubezpieczony - mówimy tutaj o osobie, która nie jest Polką i nie jest Ukrainką ze statusem - dostaje po prostu fakturę za pobyt

- mówiła Małgorzata Kolczyńska.

Rzeczniczka poinformowała nas też, że do długu pacjentki wobec szpitala zalicza się nie tylko poród, ale także pobyt matki i dziecka - syn kobiety ma bowiem cały czas przebywać w placówce - dlatego może to być łączna kwota ok. 60 tys. zł.