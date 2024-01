Najchętniej wybierane porodówki w Wielkopolsce w 2023 roku! Te szpitale wybierają rodzące kobiety. Zobacz TOP 10. Pleszew w czołówce!

Blisko 27 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2023 roku

26 746 – tyle porodów sprawozdało w 2023 r. 31 szpitali w województwie wielkopolskim. To o 3 tys. mniej niż w 2022 r. Tradycyjnie najwięcej porodów odebranych zostało w najludniejszym subregionie poznańskim, gdzie dodatkowo znajduje się Ginekologiczno-Położniczy Szpital UM w Poznaniu. To jedna z największych porodówek w Polsce. Personel szpitala przy ul. Polnej odbiera co piąty poród w Wielkopolsce.

Na drugim miejscu pod tym względem jest subregion kaliski, gdzie odebranych zostało 5 tys. porodów. 2,7 tys. porodów odebrano na oddziałach znajdujących się w subregionie leszczyńskim, a 2,4 tys. – w konińskim. Najmniej, bo ok. 1,7 tys. porodów odnotowano w ubiegłym roku w szpitalach subregionu pilskiego.