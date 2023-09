Dramatyczny apel PCPR-u. 11 dzieci potrzebuje pilnie rodzin zastępczych! Chętnych brak

Co trzeba zrobić, aby zostać rodziną zastępczą?

- Na pewno przyjść do nasi i przejść badanie psychologiczne, które którego nie zdanie nawet testu, nie oznacza że jesteśmy do niczego. To jest test psychologiczny on określa jasno i czytelnie reguły którymi przyszli rodzice zastępczy muszą się kierować. Proszę się nie przerażać, kieruje do wszystkich, którzy ewentualnie chcieliby do nas przyjść. To nie jest naprawdę straszny test! Następnie trzeba przejść szkolenie Pride dla przyszłych rodziców zastępczych. Są w nim oceniane kompetencje rodzicielskie, możliwości, umiejętności. Właściwie na tym etapie to są wszystkie nasze wymagania