Dron zbada jakość powietrza w Poznaniu. Rozwiąże problem smogu?

Podpisano umowę z firmą, która przy użyciu drona będzie prowadzić specjalistyczne pomiary powietrza w Poznaniu. Badania te będą się odbywać do połowy grudnia.

Projekt monitorowania jakości powietrza w Poznaniu z użyciem dronów zwyciężył w ostatniej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego realizacją zajmie się wyłoniona w przetargu firma LTA Design z Gliwic. Zadaniem specjalistów będzie wykonanie analizy spalin z palenisk domowych za pomocą drona. Czas i lokalizacja badań zostaną uzgodnione z poznańską strażą miejską.**Obszary badań będą typowane pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji. **

- Chcemy uświadomić poznaniakom, jak ważna jest troska o środowisko oraz jakie skutki niesie za sobą spalanie odpadów. Liczymy, że dzięki takim działaniom wielu z nich zmieni swoje zwyczaje i zacznie przykładać większą wagę do tego, co spala w swoich piecach i kominkach. Osoby, do których nie przemówią racjonalne argumenty, być może przekonają mandaty nałożone przez strażników miejskich. Specjalistyczny sprzęt pomoże skuteczniej wykrywać trucicieli